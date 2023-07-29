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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: إضافة الندوات العلمية وقوافل التثقيف الفقهي للأنشطة بدءًا من السبت القادم

صدى البلد

عقد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اجتماعًا بقيادات الدعوة بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بحضور د هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد.

وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف على أهمية بذل المزيد من الجهد في تفعيل الأنشطة الدعوية وإضافة الندوات العلمية وقوافل وندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي للأنشطة القائمة بدءًا من السبت القادم ، وستكون البداية بثلاثين ندوة على الأقل يوم السبت القادم عن فقه الجنائز وآدابها والحقوق المتعلقة بالميت.

كما أكد وزير الأوقاف على بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها، ومنها تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه، وقصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة ، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، و الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.
 

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