الباز : حقك تغضب لقطع الكهرباء لكن دي بلدنا ولازم نحافظ عليها

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك غضب من أزمة انقطاع الكهرباء، ولكن هناك فريقين الأول متضرر من تلك الأزمة ولكن يقف على أرضية أن البلد في أزمة ولا يجب أن نتأخر عنها، والفريق الثاني يرى أن هناك انهيار في البلد، وأنه لم يحدث شيء جيد في البلد أبدا، ويحرض الناس ضد البلد.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرهان هنا على المواطن المصري وحبه للبلد، واستعداده للوقوف إلى جانبها في الأزمات.



ولفت إلى أنه تلقى اليوم مكالمة هاتفية من مواطن يعيش في عزبة قاسم مركز تلا محافظة المنوفية، تحدث معه عن أزمة انقطاع الكهرباء، واشتكى من خوفه من تعرض مواشي البلد للسرقة بسبب انقطاع الكهرباء.



وتابع: "خلال حديثي مع هذا المواطن، وجدته يتحدث عن تصدير مصر للغاز والمازوت، رغم احتياج المحطات لها، ورددت عليه وأكدت له أن البلد لا تصدر الغاز في الوقت الحالي، وأن مصر لا تصدر المازوت للخارج، وهذا معناه أن كلام الحكومة لا يصل للمواطن".



وأشار، إلى أن هناك آخرين يستغلون أزمة الكهرباء ويريدون إشعال النار في البلد، مواصلا: "يجب أيضًا على الحكومة أن تؤكد للمواطن بأنها لا تفرق بين المواطن بالعزب والقرى والمدن، وأن تصل الخدمات للجميع بدون تمييز".

رسالته للغاضبين من أزمة انقطاع الكهرباء



ووجه "الباز"، رسالة للغاضبين من أزمة انقطاع الكهرباء قال فيها: "من حقك تغضب لكن لازم نحافظ على بلدنا، وأنا مش هقولك الدنيا تمام وزي الفل، عندنا أزمة ولازم نقف جنب البلد".