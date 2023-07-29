عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة إلحاق عمالة بالخارج تخالف الضوابط

مهيب أبو زيد
مهيب أبو زيد

علق مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، على إعلان وزارة العمل إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.

txt

وزارة العمل تعلن إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج

txt

وكيل وزارة الصحة بمطروح يطمئن على انتظام العمل بمستشفى الأطفال

وقال مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "شركات إلحاق العمالة صناعة مهمة جدا لأنها تساهم في توفير فرص عمل حقيقة أمام العمالة المصرية".

 

وأضاف مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج،: "هناك بعض الشركات تخرج عن الإطار القانوني لعملها، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونة ضدها".

 

وأشار مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج،: "قانون العمل نظم عمل هذه الشركات، ووضع الضوابط وطبيعة عمل هذه الشركات"، موضحا: "الشركات المرخصة موجودة على الموقع الخاص بالوزارة ويمكن التأكد أن الشركة مرخصة من خلال التواصل مع الوزارة".
 

شركات إلحاق العمالة بالخارج وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إعلان نتيجته .. وفاة طالب بـ الثانوية العامة

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن تخفيف الأحمال

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

التعليم تستعد لإصدار بيان عاجل بشأن موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

هزة قوية للورقة الخضراء.. قرار مصري - روسي للحد من هيمنة الدولار

ترشيحاتنا

جنايات دمنهور: السجن المؤبد و3 سنوات وسنة للمتهمين بدهس حفيد الفنان علي الكسار

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية بكأس مصر

100 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا من دولة عربية

بسبب النظام القضائي.. تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ30

ادعو له بالشفاء.. شقيقة عمرو محمد علي تكشف تفاصل حالته الصحية بعد تدهورها

بسبب السيسي.. سياسي أمريكي يفضح أكاذيب الإعلام الغربي عن عزل بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تأكلها بعد أسبوع من تصنيعها.. أخطاء شائعة عند تناول الجبنة

تعرف على مواعيد عروض البيت الفني للمسرح المشاركة في المهرجان القومي

دراسة: شرب القهوة يوميا يحميك من مرض خطير

نجوى كرم تدخل موسوعة جينيس

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ