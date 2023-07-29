تحذير.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة إلحاق عمالة بالخارج تخالف الضوابط

علق مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، على إعلان وزارة العمل إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.

وقال مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "شركات إلحاق العمالة صناعة مهمة جدا لأنها تساهم في توفير فرص عمل حقيقة أمام العمالة المصرية".

وأضاف مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج،: "هناك بعض الشركات تخرج عن الإطار القانوني لعملها، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونة ضدها".

وأشار مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج،: "قانون العمل نظم عمل هذه الشركات، ووضع الضوابط وطبيعة عمل هذه الشركات"، موضحا: "الشركات المرخصة موجودة على الموقع الخاص بالوزارة ويمكن التأكد أن الشركة مرخصة من خلال التواصل مع الوزارة".

