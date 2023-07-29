أستاذ هندسة طاقة: مستوى تخفيف الأحمال 2500 ميجا وات

أكد حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، أن جدول مواعيد انقطاع التيار الكهربائي يكون معلوم بالنسبة لمركز التحكم .



وقال حافظ سلماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مستوى تخفيف الأحمال 2500 ميجا وات على مستوى الجمهورية ".

وأضاف حافظ سلماوي:" الدولة المصرية حريصة على عدم امتداد تخفيف الأحمال للقطاعات الصناعية والإنتاجية ".

وتابع حافظ سلماوي :" يتم تخفيف الأحمال في مختلف انحاء الجمهورية في المناطق السكنية من اجل تخفيف الأحمال المطلوبة ".

واكمل حافظ سلماوي :" الدولة ستكون حريصة على عدم فصل الكهرباء في مناطق متجاورة كي لا تكون هناك مناطق بها إظلام كامل ".

لفت حافظ سلماوي :" عملية قطع التيار الكهربائي تكون أكثر انضباطا والحكومة أعلنت عن فصل الكهرباء على رأس الساعة ".