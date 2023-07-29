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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبناء مصر يشاركون توصياتهم في برلمان الطفل العربي بالإمارات

صدى البلد

أوضحت الدكتورة نيفين عثمان  الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس قد أفاد 4 أطفال  للمشاركة باجتماع الجلسة الثانية من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة، والذي  أقيم  بدولة الإمارات، خلال الفترة من ١٥ إلي ٢٤ يوليو الجاري تحت عنوان " الطفل العربي: جهد مستدام من أجل المناخ "  

وأكدت الأمين العام للمجلس على أهمية هذه المبادرة والتي تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز دور وآليات مشاركة الأطفال في إطار من التقارب بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وخلق بيئة ملائمة تدعم حقوق الطفل وتثقل اهتماماتهم بالقضايا الملحة والمرتبطة بمستقبل الدول كأخطار التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل أدلى الأطفال المشاركون بتوصياتهم فقد أوصت الطفلة  شكران حسين عضو البرلمان العربي للطفل باشتراط توفير مساحة مناسبة خاصة بالأطفال علي الخريطة الإعلامية لكل قناة عند الحصول علي تراخيص البث ، وعمل مراكز للبصمة الكربونية يقوده أطفال.

كما أوصى الطفل أحمد الفرماوي بضرورة دعم المبادرات البيئية والشبابية على جميع المستويات وتشجيع مشاركة الأطفال في صنع القرار والإبداع البيئي، وأن يتم تعزيز قدرة الأطفال على التكيف مع التغير المناخي مع توفير التدريب والتعلم.

وأكدت الطفلة سماء وائل علي ضرورة اهتمام الدول بتوعية الأطفال بالتغيرات المناخية واستخدام الطاقة النظيفة والتقليل من استخدام المواد البلاستيكية وزراعة الأشجار.

وأوصى الطفل ساجد محمد بضرورة مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في اجتماعات جامعة الدول العربية المتعلقة بالمناخ ، وضرورة إنشاء مواد إعلامية تتناسب مع كل إعاقة لتوعيتهم بأخطار التغيرات المناخية.

ومن جانبهم توجه الأطفال بالشكر والتقدير للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاتاحة هذه الفرصة لهم  لتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي الهام.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أفاد  4 أطفال وهم سما وائل من محافظة الاسكندرية بناء على ترشيح مشترك من وزارة الشباب ومنتدي أطفال اسكندرية، أحمد الفرماوي من محافظة المنوفية تم ترشيحه من منتدي أطفال المنوفية، شكران حسين من محافظة الجيزة بناء على ترشيح مشترك من وزارة الشباب والمجلس الأعلي لثقافة الطفل، ساجد محمد من محافظة القاهرة وقد تم ترشيحه من وزارة الشباب والرياضة، وتم اختيارهم ممثلين لأطفال جمهورية مصر العربية، ليشاركوا في الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل بصحبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة الأستاذ علي عبد العال. وبناء على عدد من الاختبارات أجريت فى هذا الشأن.

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