بسبب السيسي.. سياسي أمريكي يفضح أكاذيب الإعلام الغربي عن عزل بوتين

بسبب الرئيس السيسي، كذّب الناشط الحقوقي والسياسي الأمريكي، أجامو بركة، الدعاية الغربية التي لا تتردد في نشر الأطروحة الكاذبة بأنها نجحت في عزل روسيا ورئيسها بوتين عن العالم بأسره.

وكتب أجامو بركة على "تويتر": "مروجو الدعاية الأمريكية الذين يدعون أنهم صحفيون لا يحاولون حتى إخفاء أكاذيبهم المفضوحة، بوتين معزول عمن.. عن الغرب؟ الغرب يشكل 10% من سكان العالم وليس العالم بأسره".

وأرفق أجامو بركة تغريدته برابطً لمقالة نشرتها شبكة "سي إن إن" بعنوان "عزلة بوتين"، وتظهر في المقالة صورة الزعيم الروسي وهو يصافح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك في القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي استضافتها مدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية، بحسب بيان صادر عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

مشاركة السيسي قمة سان بطرسبورج

وأكد الرئيس السيسي خلال لقاء قمة عقدت الأربعاء الماضي، بالقصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورج، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش النسخة الثانية من القمة، الحرص على تطوير التعاون الثنائي بين مصر وروسيا.

وقال الرئيس السيسي: "نحن حريصون على تلبية دعواتكم فيما يخص مجالات التعاون المختلفة، وأيضًا على مستوى القارة الإفريقية".

وأبدى الرئيس السيسي تقديره للدعم الروسي فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية قائلاً: هذا المشروع يعد عملاقًا ورائدًا، ودعمكم فيه واضح جدًا سواء فيه، أو فيما يخص مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أو باقي المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجستية وخلافه.