عدد غير مسبوق للمشاركين في مؤتمر المصريين بالخارج

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة خاصة من برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "المصريون في الخارج.. خط دفاع عن الدولة المصرية وتأصيل الثقافة والقيم التراثية".

واستضافت الإعلامية إيمان الحصري، نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بنيويورك، وأميرة البيطار عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج في البحرين، ومحمد محمود عبدالرازق عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري بالإمارات.

ووجه نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بنيويورك، الشكر لوزارة الهجرة المصرية على المجهودات التي تبذلها.

وقال زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بنيويورك،: "وزارة الهجرة تتواصل مع كل الجاليات المصرية، وتتواصل مع جاليات لم تكن موجودة من قبل للمشاركة في مؤتمر المصريين بالخارج حيث وصل عدد المشاركين في المؤتمر حاليا إلى أكثر من ألف مشارك وهذا عدد لم يحدث من قبل".

وأضاف نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بنيويورك،: "هناك مشاركين من 54 دولة سيشاركون في مؤتمر المصريين بالخارج".