أسطورة الزمالك يوجّه رسالة للاعبي الفريق قبل مواجهة الشباب

علق محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق على أداء الزمالك ضد الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية.

قال أبو رجيلة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بداية رائعة لنادي الزمالك في البطولة العربية وسعيد جدًا بأن تكون هذه هي البداية للفريق استعدادًا للفترة المقبلة".



وأضاف: "تنظيم كأس العالم في قطر كان مميزًا، والآن المملكة العربية السعودية تسير في الطريق الصحيح في ظل جلب الصفقات الخاصة والنجوم والأسماء اللامعة، ولاعبين على أعلى مستوى بمختلف الأندية".

واختتم: "فوز الزمالك وأدائه ضد الاتحاد المنستيري التونسي، يمنحنا تفاؤلا بأن الزمالك سيتأهل من تلك المجموعة ويجب أن ننسى مباراة الاتحاد المنستيري ونركز على مواجهة الشباب ولابد أن نواجه هذا الفريق بحرص شديد والتسجيل أولاً"