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رئيس التحرير
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صندوق التكافل المصري بالإمارات: نحن سفراء لمصر ونتصدى للشائعات ضدها.. فيديو

محمد محمود عبدالرازق
محمد محمود عبدالرازق

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة خاصة من برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "المصريون في الخارج.. خط دفاع عن الدولة المصرية وتأصيل الثقافة والقيم التراثية".

 

واستضافت الإعلامية إيمان الحصري، نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بنيويورك، وأميرة البيطار عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج في البحرين، ومحمد محمود عبد الرازق عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري بالإمارات.

 

وقال محمد محمود عبدالرازق عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري بالإمارات: "نحن كمصريين في الخارج نعد سفراء غير رسميين لبلادنا، ودائما نكون خط الدفاع الأول لمصر خارج حدود مصر".

 

وأضاف: "أي مصري على مستوى العالم في أي دولة أخرى يكون نموذج مشرف وسفير غير رسمي لدولته ويحارب الشائعات ويتصدى لأي شائعات في الخارج".

 

وأشار عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري بالإمارات، إلى أن وزيرة الهجرة تبذل مجهودات كبيرة.

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