في الذكرى الـ24 لعيد العرش.. تعرف على أبرز تصريحات العاهل المغربي

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه في الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش إن المغرب بحاجة إلى فتح آفاق أوسع للإصلاحات.



ودعا العاهل المغربي إلى مزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد، كما دعا أن نترفع عن المزايدات وإعلاء المصالح العليا.

وقال الملك محمد السادس إن ترشح المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال لكأس العالم في كرة القدم حدث غير مسبوق، كما حققت المغرب الكثير من الإنجازات رغم الصعوبات والتحديات.

وأضاف الملك محمد السادس أن المغرب أنتجت أول سيارة محلية الصنع، كما دعا الشباب في بلاده إلى الجدية للانتقال إلى المرحلة القادمة.

وشدّد الملك محمد السادس على أن الجدية تتجلى عندما يتعلق الأمر بوحدة المغرب الترابية، وأن جدية المغرب هي التي جعلت دول العالم تعترف بوحدتها وآخرها الاعتراف الإسرائيلي.

وأكد الملك محمد السادس على موقف المغرب الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وجدّد الملك محمد السادس في خطابه الدعوة إلى إعادة فتح الحدود مع الجزائر، مؤكداً للجزائر أن المغرب لن يكون أبدًا مصدرًا لأي شر.



وأوضح العاهل المغربي أن العلاقات مع الجزائر مستقرة ونتمنى أن تكون أفضل.

أما عن أزمة المياه فقال الملك محمد السادس أنه لن يتسامح مع سوء الحكامة والتدبير والاستخدام الفوضي للمياه.

وأفاد العاهل المغربي باحتياج البلاد إلى مزيد من اليقظة للتعامل مع احتياجاتها المائية.

وأضاف العاهل المغربي أن الجفاف في البلاد ساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة وواجهت الحكومة بتخفيف تلك الآثار.