عضو لجنة الزمالك السابقة: انتقال إمام عاشور للأهلي صفقة مميزة وقوية

أكد حسين السيد عضو مجلس اللجنة السابقة بنادي الزمالك، أن انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق إلى النادي الأهلي، صفقة مميزة وقوية للغاية، ولكن على الجميع تقبل الأمر وأن انتقال اللاعبين بين الأندية هو أمر احترافي.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب وجد أن مصلحته ستكون مع النادي الأهلي، في الموسم الجديد".

واختتم: "أثناء تواجدنا في إدارة الزمالك لم نتطرق للتفاوض مع أي لاعب من داخل النادي الأهلي، وسياستنا كانت صريحة هي الإعلان عن أي صفقة بعد الانتهاء منها بشكل رسمي".