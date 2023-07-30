5 آلاف دولار لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج.. فيديو

‏قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ‏قرار تسوية الموقف التجنيدي ينطبق على الأشخاص الحاصلين على تأجيل وسافروا إلى الخارج لاستكمال الدراسة وتخلفوا عن العودة وهم من سن 18 إلى 30 عاما بعضهم يتمسك بالوظيفة الذي حصل عليها في الخارج ويخشى من التعرض لعقوبة إذا عاد إلى مصر.

تسوية الموقف التجنيدي

وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr": لذلك حل التسوية حل متوازن وما يتم حاليا هو مشروع لتعديل القانون بما يسمح بسداد 5000 دولار لحل هذه المشكلة مقابل تسوية الأوضاع ولكن هناك شرط أن يكون تخطى سن الـ30، ولو تم صدور القانون سيكون بشكل دائم ولكن حتى الآن هو مجرد مبادرة في هذه الفترة المحددة فقط.