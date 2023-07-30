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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محاكمة جماعية لـ 900 عضو عصابة في دولة بأمريكا الوسطى

محاكمة جماعية لـ
محاكمة جماعية لـ 900 عضو عصابة بهذه الدولة

تعتزم دولة في أمريكا الوسطى إجراء محاكمات جماعية لما يصل إلى 900 متهم من أعضاء العصابات بنفس الحكم. 

ستشهد المحاكمة الجماعية الوحشية محاكمة 900 متهم في السلفادور كجزء من حملة قمع واسعة النطاق على الجريمة في جميع أنحاء البلاد.

 يجري بالفعل التشريع الذي يغطي الإجراءات القانونية، بعد اعتقال 70 ألف شخص بعد إعلان الرئيس نجيب بوكيل حالة الطوارئ.

محاكمة جماعية لـ 900 عضو عصابة بهذه الدولة

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم إعلان حالة الطوارئ قبل 16 شهرًا ، ويستعد المسؤولون الحكوميون الآن للسماح بمحاكمة ما يصل إلى 900 متهم في وقت واحد بتهمة "الارتباط غير المشروع" ، والذي يعتبر الأشخاص المتهمين جزءًا من نفس الخلية الإجرامية.

ووفقا مما ورد ، فإن الاعتقالات الجماعية التي حدثت على مدار حالة الإغلاق تقلل من أعداد جرائم القتل ، مع تقارير أقل عن القتل والجريمة في المنطقة. 

يبدو أن هذه الاعتقالات الجماعية كان لها تأثير على شعبية الرئيس أيضًا. شهدت التغييرات اللاحقة في قانون العقوبات واحتمال رفع دعاوى قضائية جماعية نداءات تدعو للقلق من مجموعات مراقبة حقوق الإنسان المحلية والدولية.

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