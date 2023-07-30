برشلونة يضرب ريال مدريد بثلاثية وديا.. فيديو

حقق فريق برشلونة الفوز على منافسه ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب AT&T ستايديوم بأمريكا خلال الجولة التحضيرية للفريقين استعدادا للموسم الجديد .

وسجل أهداف برشلونة كلا من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 15 من عمر اللقاء وأضاف زميله فيرمين لوبييز الهدف الثاني في الدقيقة 85 من زمن المباراة وفي الدقيقة الأخيرة سجل فيران توريس الهدف الثالث لفريق برشلونة.

علي الجانب الآخر فشل ريال مدريد في تسجيل أي هدف علي الرغم من تسديد 29 كرة جميعهم خارج المرمي كما أضاع فينيسوس جونيور ضربة جزاء في الدقيقة 20 من زمن المباراة

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل وديا في إطار استعدادات لفريقين للموسم الجديد

وينطلق الموسم الجديد بالنسبة لفريق برشلونة يوم الأحد 13 أغسطس المقبل بمواجهة خيتافي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني .