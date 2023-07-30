طعن زوجته وشقيقها.. قرار عاجل بشأن عامل روض الفرج

قررت جهات التحقيق بروض الفرج ، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بطعن زوجته وإصابة شقيقها أمام مخبز فى منطقة روض الفرج.

البداية..

وكانت رجال المباحث القت القبض على المتهم، بعد ان تم نشر مقطع فيديو عبر "فيس بوك" يتضمن الواقعة التي تبين أنها بسبب خلافات عائلية، تم ضبط المتهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة .



اعترف بارتكاب الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من مالك مخبز بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وشقيقته من (زوج الثانية) لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية ، نتج عن ذلك إصابته أمكن ضبط المشكو فى حقه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.