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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله الغامدي: الزمالك يقدم كرة ممتعة وأتمنى التعليق له مجددا

الزمالك
الزمالك

أعرب المعلق الرياضي السعودي عبد الله الغامدي الذي تولى التعليق على مباراة الزمالك أمام الاتحاد المنستيري التونسي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة، عن سعادته الكبيرة بالإشادات التي تلقاها من جمهور الزمالك عقب المباراة .

وقال الغامدي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": سعيد بتعليقي على مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية.

وأكمل: تابعت ردود أفعال الجماهير البيضاء وإشادتهم بي، وهو الأمر الذي أسعدني كثيراً خاصًة أن الأبيض قدم كرة قدم ممتعة، وأي معلق يحب أن يشاهد ذلك خلال تعليقه، وأتمنى التعليق على مباريات قادمة للفارس الأبيض .

وحقق نادي الزمالك الفوز علي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات من البطولة العربية .

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