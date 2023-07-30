نجم الأهلي السابق: عماد النحاس قادر على النجاح مع الداخلية

أكد أبو المجد مصطفى نجم الأهلي السابق، أن عماد النحاس قادر على النجاح مع فريق الداخلية حال تولي المهمة الفنية بشكل رسمي.



قال أبو المجد مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عماد النحاس قادر على النجاح مع فريق الداخلية حال إتمام التعاقد معه بشكل رسمي".



واختتم: "الداخلية فريق يملك لاعبين على أعلى مستوى وقادرين على تقديم كرة قدم مميزة".

في سياق آخر ويستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة الأهلي والداخلية اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.



ومن المقرر أن تقام تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد المباراة بدلا من الثامنة والنصف مساءً.