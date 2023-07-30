نائب رئيس المصري: أندية الشركات سبب ارتفاع أسعار اللاعبين

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، أن النادي البورسعيدي لا يتخلى عن أبنائه ولذلك قام النادي بتعيين ميمي عبد الرازق مستشارا فنيا وكذلك مدربا لقطاع الناشئين.



قال الحسيني أبو قمر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي المصري لا يتخلى عن أبنائه وميمي عبد الرازق أدى مهمته بنجاح".

وأضاف: "علي ماهر ليس بغريب عن النادي المصري، وأملنا كبير في الجهاز الفني الجديد".



واختتم: "سندعو في الأيام المقبلة لمؤتمر صحفي للأندية الجماهيرية، من أجل البحث عن حقوق تلك الأندية، عندما ننهي صفقة، يدخل ناد مثل البنك الأهلي أو ناد شركات، يدخل للمغالاة ويفسد الصفقة وهذا لا يصح".