عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يشيد بنجاح محافظة القليوبية ووزارة العمل في توفير وظائف للشباب

أشرف أمين عضو مجلس
أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة

﻿وجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية التحية والتقدير إلى  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وحسن شحاتة ، وزير العمل والنائب مجاهد نصار على نجاح مديرية العمل بمحافظة القليوبية فى تنظيم أكبر ملتقى توظيفي للشباب في مختلف المجالات وذلك بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة للحد من معدلات البطالة.

وقال " أمين " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا الملتقى التوظيفي يعد الأكبر في محافظة القليوبية أكثر من ٢٥٤٨ فرصة عمل من خلال ٨٠ شركة قطاع خاص في مختلف المجالات من بينها مجموعة نصار جروب الصناعية.

 

أشار  إلى أن الملتقى يوفر  فرص عمل للشباب ب 9 قطاعات مختلفة للعمل تشمل الملابس والنسيج و التريكو و الصحة و التعليم و الزراعة و إنتاج الزيوت و العطور و الصناعات الغذائية و الإنتاج الحيواني و قطاع الصناعات المعدنية والخشبية و صناعة المسامير و الصلب و صناعة السيراميك والبورسلين و التجارة والصناعة و الاستيراد و التصدير وتمويل المشروعات الصغيرة.

كما وجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير لرجال الأعمال والمستثمرين على مستوى محافظة القليوبية لحرصهم على توفير فرص العمالة داخل مشروعاتهم الاستثمارية K مؤكداً الاهمية الكبيرة للقطاع الخاص فى مساندة جهود الدولة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحد من أزمة البطالة.

وأشاد النائب أشرف أمين بحرص شباب الخريجين من الجنسين بمختلف المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى المحافظة بالاقبال الكبير على الملتقى معرباً عن سعادته بكفاءة شباب القليوبية وحرصهم الحقيقى على الحصول على فرص العمالة المتاحة والمتنوعة داخل الملتقى والتى تتناسب مع مختلف المؤهلات الحاصل عليها شباب الخريجين سواء من المؤهلات العليا او المتوسطة.

وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لمستثمرى القطاع الخاص الوطنى ، مؤكداً أن القطاع الخاص المصرى أصبح يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للمساهمة فى تحقيق جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة فى مختلف المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد والتى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب المصرى وكل الراغبين فى الحصول على فرص العمالة.

محافظ القليوبية وزير العمل ملتقي توظيفي شبرا الخيمة البطالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة تنتظر مسرب نتيجة الثانوية العامة

بسبب الأعلاف.. تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم وهذا ثمن البانية الآن

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة غرب كندا

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

صاحب فضل علينا|«خالتي فرنسا».. احترفت صناعة «الفخار» منذ الصغر لتصبح متحدثًا شعبيًا للحرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي| 3 فوائد للصداقة لن تتوقعها.. أهمها الحماية من مرض خطير

الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

رسميًا.. نشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ