برلمانى يشيد بنجاح محافظة القليوبية ووزارة العمل في توفير وظائف للشباب

﻿وجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية التحية والتقدير إلى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وحسن شحاتة ، وزير العمل والنائب مجاهد نصار على نجاح مديرية العمل بمحافظة القليوبية فى تنظيم أكبر ملتقى توظيفي للشباب في مختلف المجالات وذلك بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة للحد من معدلات البطالة.

وقال " أمين " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا الملتقى التوظيفي يعد الأكبر في محافظة القليوبية أكثر من ٢٥٤٨ فرصة عمل من خلال ٨٠ شركة قطاع خاص في مختلف المجالات من بينها مجموعة نصار جروب الصناعية.

أشار إلى أن الملتقى يوفر فرص عمل للشباب ب 9 قطاعات مختلفة للعمل تشمل الملابس والنسيج و التريكو و الصحة و التعليم و الزراعة و إنتاج الزيوت و العطور و الصناعات الغذائية و الإنتاج الحيواني و قطاع الصناعات المعدنية والخشبية و صناعة المسامير و الصلب و صناعة السيراميك والبورسلين و التجارة والصناعة و الاستيراد و التصدير وتمويل المشروعات الصغيرة.

كما وجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير لرجال الأعمال والمستثمرين على مستوى محافظة القليوبية لحرصهم على توفير فرص العمالة داخل مشروعاتهم الاستثمارية K مؤكداً الاهمية الكبيرة للقطاع الخاص فى مساندة جهود الدولة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحد من أزمة البطالة.

وأشاد النائب أشرف أمين بحرص شباب الخريجين من الجنسين بمختلف المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى المحافظة بالاقبال الكبير على الملتقى معرباً عن سعادته بكفاءة شباب القليوبية وحرصهم الحقيقى على الحصول على فرص العمالة المتاحة والمتنوعة داخل الملتقى والتى تتناسب مع مختلف المؤهلات الحاصل عليها شباب الخريجين سواء من المؤهلات العليا او المتوسطة.

وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لمستثمرى القطاع الخاص الوطنى ، مؤكداً أن القطاع الخاص المصرى أصبح يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للمساهمة فى تحقيق جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة فى مختلف المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد والتى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب المصرى وكل الراغبين فى الحصول على فرص العمالة.