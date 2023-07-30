استمرار التدريب الصيفي لطلاب كلية الطب البيطري جامعة العريش

تواصل مديرية الطب البيطري محافظة شمال سيناء، تنفيذ التدريب الصيفي الميداني ل طلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطرى جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، وذلك في إطار الخطة التدريبية المعتمدة والتى تستمر حتى نهاية شهر اغسطس ٢٠٣٣م.

يأتي ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الكلية ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وأد رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف أد عيد على موسى عميد الكلية ، و أد محمد سيد يوسف وكيل الكلية للتعليم والطلاب .



حيث يتم التنسيق والتعاون مع فريق عمل مديرية الطب البيطرى بإشراف الدكتورة عبير محمد حجاب مدير عام مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء.

تحصين الحيوانات:

ويشمل التدريب على كيفية التعامل مع تحصين الحيوانات ضد بعض الفيروسات المسببة للأمراض المعدية مثل الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وايضا ضد الميكروبات المسببة للموت المفاجىء ( الكلوستريديا) .

بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الإجراءات السليمة لتشخيص بعض الأمراض ووصف وتطبيق الخطة العلاجية لها ، وذلك فى نطاق دائرة العريش و الشيخ زويد و قرية الظهير بأبو صقل والمناطق المجاورة لها .

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