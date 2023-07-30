شوبير يكشف تفاصيل رحيل نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رحيل الحارس علي لطفي عن صفوفه وانتقاله إلى فريق زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية :"علي لطفي هو من طلب الرحيل لرغبته في المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر".

وأضاف :"علي لطفي ظهر بشكل جيد مع النادي الأهلي خلال الفترات التي شارك بها، وأبدى رغبته في الرحيل من أجل التواجد مع فريق والمشاركة معه بصفة مستمرة، كما أتوقع تواجده مع منتخب مصر وتألقه".

وتابع: "بعد رحيل علي لطفي، سيكون ذلك حافز إلى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحمزة علاء من أجل منافسة محمد الشناوي، خاصة أن النادي الأهلي لن يضم حارسا جديدا لثقته في بدلاء محمد الشناوي.".