بن غفير يتخذ قرارا جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين







أصدر وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، اليوم الأحد، تعديلا على قانون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "سما الإخبارية" افلسطينية، عن موقع صحيفة معاريف العبرية، إن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين، في إطار سياسة جديدة ينتهجها بن غفير تهدف إلى تردي أوضاع الأسرى في السجون.

ووفقا للصحيفة، فإنه في كل عام كان يتم الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بسبب وجود اكتظاظ داخل السجون، ولكن وفق هذه التعديلات فإنه يتم منع ذلك حاليا.

ويدور الحديث عن الأسرى الذين يقضون أحكاما خفيفة.

وقال بن غفير "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وأضاف: "في الأشهر الستة الماضية منعنا وجود مخابز البيتا، وقللنا من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان على حسابنا، ولذلك سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المحسنة التي يتلقونها".

وأشار إلى أنه يسعى لموافقة الحكومة على إجراءات أخرى.