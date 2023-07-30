توافد قادة الفصائل الفلسطينية على العلمين الجديدة قبل اجتماعهم بـ مصر

توافد قادة الفصائل الفلسطينية على مدينة العلمين الجديدة قبل عقد اجتماع بينهم لبحث الوضع الفلسطيني الداخلي.. جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته فضائية اكسترا نيوز

وتحتضن مدينة العلمين، اليوم الأحد، اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا تشارك فيه العديد من الفصائل، لبحث الوضع الفلسطيني الداخلي ومحاولة وضع استراتيجية للتصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لوكالة "سما الإخبارية" الفلسطينية، سيفتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاجتماع بكلمة شاملة يطرح فيها رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة.

كما سيلقي العديد من القيادات الفلسطينية كلمات مماثلة لطرح رؤى كل فصيل.