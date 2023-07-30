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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: مشاركة أفريقيا بصيغ متعددة الأطراف تساعد في تعزيز مواقفها

صدى البلد

   أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مشاركة إفريقيا في صيغ متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين ستمكن القارة من التعبير عن مصالحها بشكل أكثر وضوحا والمضي قدما في مواقفها.
وقال بوتين - ردا على سؤال حول التغييرات التي ستحدث من مشاركة إفريقيا في الأشكال المتعددة الأطراف المذكورة وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "لن يتغير هذا كثيرا في الصورة الاقتصادية العامة للعالم، ومع ذلك سيتم إبراز دور وقيمة الإمكانات المتنامية للقارة الإفريقية، وفي هذا السياق، سيكون من الأسهل على الشركاء الأفارقة إعلان مصالحها والدفع باتجاه مواقفها".. مضيفا "أن مثل هذا الاحتمال مهم".
وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تدعم مشاركة الاتحاد الإفريقي في أنشطة المنظمات متعددة الأطراف وتتوقع أن يصبح عضوا كاملا في مجموعة العشرين في سبتمبر 2023.

 

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