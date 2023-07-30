الأزهر: لأول مرة أكثر من مليوني مشارك بتحدي القراءة العربي من طلاب المعاهد

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنه لأول مرة يتضاعف عدد المشاركين في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي.

وأضاف وكيل الأزهر، في احتفالية تكريم الفائزين في مشروع تحدي القراءة العربي، أن العام الماضي شارك في المسابقة نصف مليون طالب وطالبة.

وأشار إلى أنه لأول مرة، يشارك هذا الموسم في مشروع تحدي القراءة العربي، أكثر من مليوني مشارك من الطلاب والطالبات.

وأوضح أنه كذلك يشارك في مشروع تحدي القراءة العربي، عدد معاهد غير مسبوق، حيث يشارك في المسابقة، تسعة آلاف وخمسمائة وستة عشر معهدا.

الفائزين بمشروع تحدي القراءة العربي

وأعلن الأزهر الشريف، أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، للعام السابع على مستوى الأزهر الشريف.

وفاز بالمركز الأول على مستوى الأزهر الشريف، في مشروع تحدي القراءة العربي الطالب، مصطفى محمد عبد الغني، من منطقة أسوان الأزهرية.

ومن المقرر أن يمثل الفائز بالمركز الأول، الأزهر الشريف، في نهائيات مسابقة تحدي القراءة العربي، في الإمارات العربية المتحدة.

كما فاز بالمركز الثاني، فاطمة يوسف، من منطقة الإسماعيلية الأزهرية، وحصل على المركز الثالث، الطالبة ملك محمد جابر، من منطقة قنا الازهرية.