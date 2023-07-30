مناورات روسية بحضور الرئيس بوتين وعدد من الزعماء الأفارقة

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة العرض العسكري البحري، الذي يقام بمدينة سان بطرسبورج احتفالا بيوم البحرية.



وبحسب قناة روسيا اليوم سيستعرض بوتين خط السفن الحربية في مياه خليج فنلندا ونهر نيفا، وفي منطقة كرونشتاد، وسيهنئ أفراد طواقمهم بيوم البحرية، ويتضمن الحدث كما جرت العادة، مناورات بحرية وبرية، وأنه ستشارك فيه هذا العام 45 سفينة وزورقا وغواصة إضافة إلى نحو ثلاثة آلاف عسكري، وسيختتم العرض بمسيرة احتفالية لأطقم الاستعراض العسكري من العسكريين.

وستقام عروض بحرية في أبرز الموانئ الروسية مثل فلاديفوستوك وبالتييسك وسفيرومورسك وكاسبيسك ونوفوروسيسك إضافة إلى طرطوس السورية، وفي المساء سيتم إطلاق ألعاب نارية في بطرسبورج وكرونشتاد إحياء لعيد يوم البحرية.