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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. مطالبات بتغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب محمد شوقي عبدالعال العناني، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الحوار يستهدف زيادة القواسم المشتركة انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الحوار الوطني حوار جاد من المنتظر ينتهي توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية و التمثيل النيابي،

وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن نسبة المشاركة السياسية معرضة للزيادة أو النقصان لأسباب كثيرة وأن الأمر يرجع أحيانا للظروف التي تمر بها البلاد.

ووجه صلاح عدلي عن الحزب الشيوعي المصري، التحية للحوار موضحا أنه لم يقصي أحد وسمح للجميع بالمشاركة، وقال إن وجود المعارضة القوية يرفع من نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات بوجه عام مؤكدا أهمية تعديل النظام الانتخابي بما يحفز الجميع على المشاركة في الانتخابات، مطالبا بتغليظ عقوبة تجاوز سقف الانفاق الدعائي على الانتخابات.

وقال الدكتور محمد صلاح عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن: نطالب بالقوائم المغلقة المطلقة في الانتخابات النيابية. 

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