أمين «النضال الشعبي الفلسطيني»: عصابات المستوطنين تحولت إلى ميليشيات مسلحة ويجب مواجهتها

قال أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه يجب العمل على حماية الشعب الفلسطيني من خلال وحدة صف الداخل الفلسطيني، في ظل إدارة الظهر الدولية ووجود اهتمامات دولية أخرى استبدلت منطقة الشرق الأوسط باهتمامات دولية مختلفة.

وأضاف "مجدلاني"، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد على قناة "إكسترا نيوز": "يجب أن نعمل على اختيار وسائل وأشكال النضال الملائم للظرف الملموس الذي نعيشه، وهو المقاومة الفلسطينية، واليوم نحن أمام 3 قضايا دولية جوهرية للتوافق عليها في برنامجنا الوطني واستراتيجيتنا الوطنية المشتركة".

وأوضح أن هذه القضايا هي الحفاظ على المنظمة وفقا لأساس برنامجها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينية، والحفاظ على السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مكسبا حققه الشعب الفلسطيني بنضاله، وهي التي تشكل الأساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتمسك بالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس للاتكاء عليه من أجل مواجهة الضغوط الدولية وحماية الشعب الفلسطيني، وتطوير أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال والاستيطان وعصابات المستوطنين.

ميليشيات مسلحة

وأكد أن عصابات المستوطنين تحولت إلى ميليشيات مسلحة، وهذا يتطلب مواجهتها بالمقاومة الشعبية السلمية عبر تحول القرى الفلسطينية إلى لجان مقاومة شعبية لمواجهة اعتداءات المستوطنين.

