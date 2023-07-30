شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات أوسوريو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

وكتب أحمد حسن: "أوسوريو: فخورون جدا بالمباراة السابقة أمام الاتحاد المنستيري والفوز والمنافسة في هذه الأجواء الرائعة، ونخوض البطولة خارج أرضنا ولكن لدينا جمهور كبير يتواجد معنا والكل شاهده في المباراة السابقة".

وأكمل :"المدير الفني للشباب مدرب جيد جدا، ويعلم الأجواء في الكرة العربية وذلك سيعطي دافع لفريقه قبل المباراة".

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة الشباب السعودي المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" سنواجه فريق كبير يمتلك عناصر شباب وخبرة مثل إيفر بانيجا، وستكون مباراة قوية وصعبة".

وأضاف أوسوريو :" فريق الشباب يعتمد على الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وسنحاول السيطرة على الاستحواذ منهم وخلق فرص واستغلالها بشكل جيد للتسجيل وتحقيق الفوز".

وتابع المدير الفني قائلا:" سنحافظ علي نفس أفكارنا في اللعب، والبطولة العربية فرصة جيدة لمواجهة فرق سعودية مدعمة بالنجوم كي نثبت أننا فريق كبير ".

وأضاف أوسوريو قائلا :" فخورون جدا بالمباراة السابقة أمام الاتحاد المنستيري والفوز والمنافسة في هذه الأجواء الرائعة، ونخوض البطولة خارج أرضنا ولكن لدينا جمهور كبير يتواجد معنا والكل شاهده في المباراة السابقة".