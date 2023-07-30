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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطاني يسحب عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية بطريقة صادمة.. اعرف التفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى قضية تعد مثيرة  للجدل من نوعها، تم القيام بسجن رجل بريطانى يدعى دانيال كوثبرت والذي يعد بالغ من العمر 42 عاما، وذلك بسبب قيامه بسحب عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، وذلك من الحسابات المصرفية لوالده، عن طريق قيامه بتزوير صوته وصوت والدته المتوفاة، وذلك خلال مكالمات هاتفية مع موظفى البنك.

ووفقا لموقع Wiltshire، فقد احتال دانيال وسرق 56 ألف جنيه إسترلينى من خلال قيامه بالاتصال ببنك والديه وانتحال شخصية والده ووالدته الراحلة.

وقد كشفت العديد من المقاطع الصوتية كيف زيف اسم والدته المتوفاة، وذلك فى 9 مكالمات على الأقل، وبمواجهته اعترف بقيامه بالكذب وحكم عليه القاضى مؤخرا بالسجن لمدة عامين.

وفى مواجهة الأدلة الصوتية الساحقة ضده، اعترف بالاحتيال.
 

رجل بريطاني انتحال شخصية

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