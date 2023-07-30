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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عام سياحي قياسي بامتياز .. توقعات بقدوم 15 مليون سائح إلى مصر خلال 2023

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أفادت صحيفة "ّذا نورث أفريكا بوست" المغربية، بأن مصر والمغرب وتونس في طريقهم للإعلان عن عام سياحي قياسي من حيث الإيرادات والسياح القادمين، وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا مدعومًا بالطلب المتزايد من الأسواق التي ينبعث منها السياح في هذه الوجهات خاصة مصر.

وعلى الرغم من التضخم العالمي والارتفاع في أسعار التذاكر بسبب الحرب الأوكرانية، أبلغت مصر عن وصول 7.7 مليون سائح في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقابل 4.9 مليون سائح في نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع مصر زيارة حوالي 15 مليون سائح في المجموع هذا العام، على الرغم من انخفاض عدد الوافدين الأوكرانيين والروس بسبب الحرب الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: "لدينا منتج سياحي جيد جدا، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية، فضلا عن المناخ المعتدل على مدار العام"، لافتا: "استراتيجية الوزارة هي الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030".

كما وجه أحمد يوسف، الشكر للدولة المصرية على استعادة الأمن والأمان والاستقرار على كافة المستويات سواء الاجتماعي أو الأمني.

مصر الأوكرانيين والروس الحرب الأوكرانية عام سياحي السياح

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