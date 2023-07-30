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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شراكة تعليمية .. محمود الخطيب يكشف تفاصيل اتفاقية الأهلي والجامعات الكندية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

جرت اليوم الأحد مراسم توقيع اتفاقية الشراكة التعليمية بين النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجامعات الكندية في مصر ".

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم لتوقيع اتفاقية الشراكة الحصرية بين الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجامعات الكندية في مصر بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأهلي، ولويس دوماس السفير الكندي في مصر، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن التعاقد مع الشريك التعليمي للنادي خلال العامين المقبلين.

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محمود الخطيب : الأهلي كيان مؤسسي كبير

وقال محمود الخطيب في مؤتمر صحفي اليوم إن الأهلي ليس صرحا رياضيا فقط، وإنما كيان مؤسسي كبير جدا يقدم خدمات عديدة لبلده من منطلق رسالته المجتمعية ويعمل دوما من أجل مساعدة مؤسسات الدولة الوطنية.


وأضاف محمود الخطيب أن توقيع عقد شراكة الأهلي مع الشريك التعليمي لمدة موسمين يمثل خطوة مهمة للغاية في ظل تاريخها المشرف على الصعيد التعليمي.


وأوضح محمود الخطيب أن الأهلي يهدف إلى تحقيق المعادلة الإيجابية من خلال التعلم وممارسة الرياضة، وقال إن البروتوكول يتيح مزايا ومنحا وخصومات لأعضاء الأهلي ولاعبيه، مع وضع تصور لاستفادة الجماهير من هذه الامتيازات خلال الفترة المقبلة.


وأشار محمود الخطيب إلى أن الأهلي يقدر جيدا أهمية الشراكة بين الجانبين والتي تأتي امتدادا وانعكاسا للعلاقات القوية بين بلدين كبيرين بحجم مصر وكندا.

 

وشدد محمود الخطيب، رئيس النادي على اعتزاز الأهلي بتوقيع بروتوكول التعاون مع الجامعات الكندية في مصر لتصبح الشريك التعليمي للنادي خلال العامين القادمين.

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محمود الخطيب يشيد بدور المتحدة للتسويق الرياضي 

وأضاف الخطيب أن توقيع عقد شراكة الأهلي مع الجامعات الكندية في مصر كشريك تعليمي لمدة موسمين يمثل خطوة مهمة للغاية في ظل تاريخها المشرف على الصعيد التعليمي.

وأوضح الخطيب أن الأهلي يهدف إلى تحقيق المعادلة الإيجابية من خلال التعلم وممارسة الرياضة، وقال إن البروتوكول يتيح مزايا ومنحا وخصومات لأعضاء الأهلي ولاعبيه، مع وضع تصور لاستفادة الجماهير من هذه الامتيازات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي يقدر جيدا أهمية الشراكة بين الجانبين والتي تأتي امتدادا وانعكاسا للعلاقات القوية بين بلدين كبيرين بحجم مصر وكندا.
وأشاد الكابتن الخطيب بدور الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والخدمات الإعلانية ودورها فى عقود شراكة الأهلي، مشيراً إلى أنها تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن.

كما حرص رئيس النادي على تهنئة أعضاء وجماهير الأهلي بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي الذي حققت فيه الأهلي نجاحاً كبيراً على كل المستويات، مؤكدا أن الأمر لم يقتصر على المستوى الرياضي فقط، وإنما امتد على صعيد المنشآت. 

محمود الخطيب اتفاقية الشراكة التعليمية السفير الكندي الجامعات الكندية الأهلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والخدمات الإعلانية

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