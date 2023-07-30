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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لغز جثة فتاة ماتت بطريقة غريبة منذ 2000 عام يحير العلماء..ما القصة؟

لغز جثة فتاة ماتت
لغز جثة فتاة ماتت بطريقة غريبة منذ 2000 عام يحير العلماء

لا تزال رفات مراهقة  تثير حالة من الإحباط لدى الخبراء الذين يحاولون تحديد كيفية وفاتها بعد أكثر من 100 عام من العثور عليها.

في مايو 1897 ، عثر عاملان يعملان في  مدينة يدي بهولندا على جثة محفوظة بشكل ممتاز لفتاة أثناء تجريف مستنقع . 

على الرغم من أن جسدها كان منكمشًا كوضع المومياوات، إلا أن شعرها الأحمر كان في حالة رائعة.

ولا يزال الخبراء يحاولون معرفة كيف كانت الفتاة - التي كان يُعتقد أنها كانت في السادسة عشرة من عمرها وقت وفاتها التي حدثت قبل الميلاد. 

 لغز  جثة فتاة ماتت بطريقة غريبة منذ 2000 عام يحير العلماء 

ويعتقد أن جثة الفتاة المكتشفة لقيت نهاية شنيعة ، وذلك بحسب  ما ذكره مختبر Lad Bible. 

وبعد تحليل الجثة من قبل الخبراء تبين ان هناك ربط عقدة حول عنق الفتاة وبدا أن هناك طعنة في رقبتها.  

أظهرت الأبحاث أنها عانت من حالة شديدة من الجنف وكان طولها حوالي أربعة أقدام ونصف. 

وتقول بعض التقارير إنها ربما ماتت وهي فاقدة للوعي، حيث تم الحفاظ على جلد الفتاة وملامحها بشكل جيد بسبب حمض التانيك في مياه الأهوار.

 بعد الاكتشاف ، تم عرض جثة الفتاة ولم يتم إجراء مزيد من الدراسة على الرفات حتى عام 1992.

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