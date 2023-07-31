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أخبار البلد

أبو صدام: دور كبير للبنك الزراعي المصري في دعم الفلاحين |تفاصيل

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وعضو هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام ، إن وفد من النقابه العامه للفلاحين برئاسة نقيب عام الفلاحين وعضوية الحاج عبدالهادي فتحي خليل الامين العام المساعد للنقابه العامة للفلاحين والمهندسه زينب علي كمال عبدالباري نقيب الفلاحين بكفر الشيخ  والحاج عادل الشرقاوي نقيب المنوفيه والحاج انور عبدالحميد نقيب محافظه الغربيه والاستاذه فاطمه مصطفي علي  مدير عام النقابه زاروا البنك الزراعي المصري.

وكان سبب الزيارة تكريم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي ومنحه  درع النقابة من الدرجه الاولي تكريما لجهوده لانه ينفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستثمار الزراعي وتحسين دخل المزارعين وتخفيف الاعباء عن المتعثرين كما يجب ودارسة إمكانية تفعيل بروتكول تعاون بين البنك والنقابه لخدمة الفلاحين وتسهيل عمل موظفي البنك في كافة ربوع الجمهورية.

زلفت إلى أن فاروق يعمل بجد للمصلحه العامه خارج التفكير التقليدي القديم ودوما ينحاز للفلاحين وان الاستاذ محمد يوسف رئيس مجموعه التجزئة المصرفيه وقيادات البنك تعانوا بود وترحاب مع مقترحات الوفد وابدوا استعدادهم للتعاون في كافة النواحي المرتبطه بين البنك والفلاحين.

وأضاف عبدالرحمن أن البنك الزراعي المصري في عهد فاروق يقوم بدور كبير في دعم الفلاحين حيث دعم مزراعي القصب بنحو 2 مليار جنيه وقضي علي مشاكل المتعثرين بتسوية نحو 4 مليار جنيه من الديون المتعثره وفق تعليمات البنك المركزي المصري باسقاط مديونات العملاء المتعثرين حتي 100الف جنيه واسقاط مديونية اهالي العملاء المتوفين بجانب إسقاط الفوائد والتنازل عن القضايا المتداوله ضدهم.

واشار ابوصدام ان فاروق يعمل دوما  للوقوف مع المتعثرين للتخفيف عنهم ولا يتأخر عن حل اية مشكله تخص المزارعين مع البنك وقام البنك في عهده بضخ نحو 3 مليار جنيه كقروض ميسره لتحويل الري بالغمر الي ري حديث كما قام  بانشاء نحو 84 مركز لتجميع الالبان ويوجه دائما فكر العاملين بالبنك لمساعدة المزارعين وتوجيهم لاقصر الطرق لانهاء معاناتهم بما يحقق المنفعه العامه ويسهل الحصول علي الخدمات البنكيه .

 نموذج مشرف للعمل الجماعي

واكد عبدالرحمن ان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي نموذج مشرف للعمل الجماعي بين المؤسسات الوطنيه مما يساعد علي تغيير فكر المزارعين في التعامل مع البنك الي الافضل في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكرره بالتفكير خارج الصندوق للعمل الجاد نحو امل جديد لتطوير القطاع الزراعي وجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين الزراعيين بما يعود بالخير علي الوطن  ويحسن معيشة الفلاح المصري برؤية جديده في منظومه متكامله للوصول في أسرع وقت للجمهورية الجديده التي نحلم بها .

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