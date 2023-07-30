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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليقا على عودة سيارات لادا.. برلماني: مصر بوابة روسيا إلى القارة الإفريقية

النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير زكريا

قال أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، إن  القمة الروسية هامة جدا، لكونها قامت بالجمع بين الرئيس الروسى "بوتين" والرئيس المصرى "عبد الفتاح السيسى"، وجاءت هذه القمة فى توقيت هام جدا فى ظل التغيرات الإقتصادية للدولتين.


وأشار "سمير"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن روسيا تسعى لزيادة ترابطها مع القارة الأفريقية، وذلك من خلال قوة الدولة المصرية فى القارة الأفريقية، لتكون مصر بوابة لروسيا فى الدولة الأفريقية، وكان التعاون من خلال مجالات عديدة منها إعادة فتح مصانع السيارات "لادا".


وأوضح عضو لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا التعاون من أهم الملفات لإهتمام مصر بصناعات السيارات، مشيرا إلى أنه سوف يحدث نقلة كبيرة فى حال تنفيذه بالفعل، لافتا إلى أنه سوف يصبح لدى مصر مصانع لإنتاج سيارة حازت على ثقة كبيرة من خلال المستهلك  المصرى، وخاصا بعد التطور الكبير فى السيارات.


ولفت إلى أن توطين الصناعات يحتاج إلى عمل حصر كامل لمنتجات الصناعة ، من مواد أولية تدخل فى الصناعة، والتى تستوردها مصر فهى بحاجه لإنتاجها محليا، وبالتالى سيكون هناك تقليل فى الإستيراد وزيادة فى الصناعات الوطنية.


وأضاف أنه لابد من هناك جودة لهذه الصناعات تتناسب مع المنتجات التى يتم إستيرادها من الخارج، مشيرا إلى أنه عن طريق هذة المعادلة تستطيع الحفاظ على جودة المنتج وبسعر أقل من الخارج، وسوف يعمل على توطين الصناعة، وبالتالى نحتاج إلى تشجيع الصناعات ومواد الإنتاج الأولية التى يتم إستيرادها من الخارج.


وأشار إلى أن ملف الصناعة مرتبط بالإستثمار، فيجب تشجيع قطاع الإستثمار، أولها أن يكون هناك جهة مسؤولة للتحدث مع المستثمرين، تليها الجانب الديموقراطية والمعوقات الروتينية فى تخليص الأوراق والمرافق والأراضى، تالتها وجود تشجيع للصناعات التى تحتاجها وتقوم بالتركيز عليها وتعطى مميزات لصناعها.


وأشار إلى أن التنافسية فى مجال الإستثمار والصناعة قوية جدا، حيث أن الدول العربية والأفرييقة تتنافس مع مصر فى جذب المستثمرين و المصانع مثل المغرب والسعودية والإمارات وكينيا، وبالتالى يجب أن تكون مصر دولة جاذبة ومحفزة للمستثمر الأجنبى للدخول ونقل التكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية.

التغيرات الاقتصادية الأقتصادية الأفريقية الدولة الأفريقية الرئيس المصري الروسي بوتين

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