محلل فلسطيني: ندعم الدور المصري في محاولة الإصلاح بين الفصائل

قال طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، جهد مستمر تقوده القاهرة منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن مصر تعمل منذ 18 عاما على توحيد الفصائل الفلسطينية.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "يجب أن نتفق نحن الفلسطينيين مع بعضنا البعض، من أجل مواجهة الخطر المضاعف الذي يهدد الشعب الفلسطيني".



وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني : "نحن الآن أمام نكسة جديدة، ومكونات الحكومة الإسرائيلية مشكلة من مجموعة أفراد يديرون المؤسسة العسكرية بعنف وتطرف كبير، وأكثر من وزير داخل الحكومة صرح وطلب من الجنود الإسرائيليين أن يقتلوا أي فلسطيني لا يعجبهم شكله".

وأشار إلى أن أكثر من 212 شهيدا سقطوا منذ يناير الماضي وحتى الآن بمتوسط شهيد كل يوم تقريبا، وهذا يستدعي أن تتحد الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا الخطر.

وأكمل: "أساس المعضلة التي نعاني منها في فلسطين هو التشتت بين الفصائل، الشعب الفلسطيني عليه أن يعرف جيدا أن الاتفاق هو الأهم بين الضفة وغزة ولو ل نصل للاتفاق ستستمر المعاناة".

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