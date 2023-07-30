قادة عسكريون أوكرانيون يعترفون بتكبد خسائر كبيرة في الأرواح

اعترف قادة عسكريون أوكرانيون بمعاناتهم من خسائر كبير بالأرواح والعتاد على جبهة "كريمنايا"، حيث بلغت ضعف خسائر روسيا.



وذكرت صحيفة "موند" أن "القوات المسلحة الأوكرانية إنها تفقد ما لا يقل عن ضعف عدد القوات الروسية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.



ونقلت الصحيفة عن إيغور، نائب قائد مقر الكتيبة في اللواء 210 للقوات المسلحة الأوكرانية قوله: "أعتقد أنه سيكون من الصحيح القول إن جانبنا تكبد ضعف الخسائر الروسية".



كما أكد مشفى "نيكولاي بيروغوف" العسكري المتنقل أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ازدادت حدة القتال في منطقة سفاتوفو-كراسني ليمان بشكل كبير.



وبحسب الصحيفة فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين يقاتلون بالقرب من سفاتوفو، بسبب نقص الذخيرة والأسلحة، عليهم إهمال معايير الناتو وتدريبات في الغرب.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت التقدم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك دون جدوى.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد:"خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة في العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان".



كما ضربت القوات المسلحة الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دونيتسك بالقرب من قرية يامبول.



وبحسب الوزارة، أصابت طائرات عملياتية - تكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، قسم المدفعية 102 في مواقع إطلاق النار والقوى بشرية والمعدات العسكرية في 108 مناطق خلال اليوم.