طارق حامد وبنزيما يقودان الاتحاد السعودي أمام الصفاقسي التونسي بكأس الملك سلمان

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، التشكيل الرسمي لفريقه أمام الصفاقسي التونسي، في المباراة التي ستجمع بينهما، في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري طارق حامد، كما تواجد في الخط الهجومي كلا من المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي كريم بنزيما.

وجاء تشكيل الاتحاد السعودي كالتالي:

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي – صالح العمري.

خط الوسط: طارق حامد – إيجور كورنادو - جواو جوتا – رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة – عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل فريق الاتحاد السعودي وصافة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلفًا للشرطة العراقي المتصدر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق الصفاقسي التونسي متذيلاً للترتيب بدون نقاط.

يُذكر أن الصفاقسي التونسي، كان يقودها المصري حسام البدري، قبل أن يُقرر الرحيل عن تدريب الفريق عقب الخسارة في الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي.