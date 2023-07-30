عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد وبنزيما يقودان الاتحاد السعودي أمام الصفاقسي التونسي بكأس الملك سلمان

صدى البلد

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، التشكيل الرسمي لفريقه أمام الصفاقسي التونسي، في المباراة التي ستجمع بينهما، في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري طارق حامد، كما تواجد في الخط الهجومي كلا من المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي كريم بنزيما.

وجاء تشكيل الاتحاد السعودي كالتالي:

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي – صالح العمري.

خط الوسط: طارق حامد – إيجور كورنادو - جواو جوتا – رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة – عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل فريق الاتحاد السعودي وصافة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلفًا للشرطة العراقي المتصدر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق الصفاقسي التونسي متذيلاً للترتيب بدون نقاط.

يُذكر أن الصفاقسي التونسي، كان يقودها المصري حسام البدري، قبل أن يُقرر الرحيل عن تدريب الفريق عقب الخسارة في الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي.

الاتحاد السعودي الصفاقسي التونسي اتحاد جدة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال طارق حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

قوة مرعبة .. الكشف عن أخطر الأسلحة الروسية في أوكرانيا

بهذا السعر .. أركب تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة| صورة

نائب رئيس شعبة الأرز يكشف مفاجأة بشأن الأسعار.. فيديو

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة لافتة

تعويض 2 مليون دولار..راكب يعتدي على أم وابنتها على متن طائرة أمريكية

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

فيديو

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ