جلسة عاصفة بالكونجرس الأمريكي تناقش الكائنات الفضائية.. خبير يوضح

كشف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، تفاصيل جلسة عاصفة بالكونجرس الأمريكي تناقش "الكائنات الفضائية".



وقال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك حالة جدل غير طبيعية هذه المرة نتيجة ما يحدث من هذه التصريحات التي كانت مفاجئة سواء من وجود بقايا غير بشرية أو حتى عن طريق وكالة ناسا التي قالت إن هناك أكثر من 800 حالة من هذه الحالات".

وأضاف: "هناك تصريحات قوية من أحد الضباط أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مركبة فضاء وهذا يؤكد أن هناك الكثير والكثير من الأسرار التي تتعلق بالامن القومي الأمريكي والعالمي بشكل كبير، ولم يتم الإفصاح عنها حتى هذه اللحظة".



وأشار: "وجود بقايا غير بشرية والإعلان بشكل واضح عن أكثر من 800 حالة يؤكد على أن هناك بعد جديد في هذا الموضوع لم يتم الإعلان عنه".

