للثأر لشقيقه.. عامل ينهي حياة شاب في الغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لضبط عامل انهي حياة ابن عمه شاب بواسطة أداة حادة "مطواة" انتقاما وثأرا لوفاة شقيقه منذ أكثر من 20 سنة بسبب خلافات أسرية بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي.

وسادت حالة من الرعب والفزع الشديدين بين صفوف الأسر والعائلات عقب مقتل الشاب يدعى "ناجى غطاس" على يد المدعو (ع.غ) بعدما أقدم القاتل علي استخدام سلاح ابيض (مطواه) وقام بنحر المجني عليه وفر هاربا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانتقال قوه امنية مدعومة بتشكيلات ودوريات الشرطة إلي مكان الحادث وبعمل التحريات الاوليه وبسؤال أهل المنطقه.

كما تبين ان سبب ارتكاب جريمة القتل هو الثأر وتم التحفظ على كاميرات المراقبه الموجوده بالمنطقة لتفريغها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.