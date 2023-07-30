عاجل
ثلثا أوائل الثانوية العامة 2023 من المدارس الحكومية لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور بإطلالة جذابة.. ميرنا نور الدين تغازل جمهورها ومحبيها «الضويني» وسفيرة الإمارات يكرمان طلاب الأزهر الفائزين في تحدي القراءة العربي.. والأخيرة: نثمن دور المؤسسة التاريخي في نشر قيم الإسلام والحفاظ على لغة القرآن النشرة الدينية..حصول 10 مساجد جديدة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي..دعاء الشفاء والفرج.. كلمات فيها طوق النجاة من المرض بعد العلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسل عادل: كتلة الحوار تقدم مقترحين للقضاء على المال السياسي والرشاوى الانتخابية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار الوطني، إن الكتلة لديها مقترحان، ضمن مقترحاتها بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، للقضاء على المال السياسي والرشاوى الانتخابية. 

أوضح  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المقترح الأول هو إلزام شركات الدعاية بإصدار فواتير إلكترونية، وتوريد الفاتورة للجنة الانتخابات فورًا.

أشار إلى أن مقترح  التصويت الإلكتروني سيعطي إتاحة لعدد كبير جدًا من الناس للمشاركة في الانتخابات، ولو كل الناخبين أدلوا بأصواتهم، سيختاروا الشخص الصح، ولن يؤثر المال السياسي، ولا الرشاوى الانتخابية، لأنها محدودة بطبيعتها.


كما طالب باسل عادل برفع سقف الدعاية الانتخابية المحدد بـ500 ألف جنيه، و200 ألف في الإعادة، لأنها رقام صعب تنفيذها.

الحوار الدكتور باسل عادل الحقوق السياسية الحوار الوطني توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكليات الطب والهندسة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يهنئ الأوائل تليفونيا

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

الأهلي يستعد لتقديم صفقة جديدة.. "تفاصيل"

ترشيحاتنا

لإعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤتمر لوزير التربية والتعليم ظهر الغد

أوفربرايس جديد .. اعرف سعر نيسان صنى بالسوق المصرى

بأسعار رمزية .. أرخص 3 موبايلات سامسونج في مصر 

تعرف على مميزات حساب الإدخار الإسلامي

ماذا يحدث بمنطقة روكسي في مصر الجديدة؟.. محافظة القاهرة ترد

بسبب أوكرانيا.. سلطات شبه جزيرة القرم تحذر من كارثة على أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور

للأمهات والأباء .. احترسوا هذا الجهاز يسبب أمراضا خطيرة لطفلك

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

بالأسود الجريء.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ