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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشحة لرئاسة أمريكا تعلق علي الاتهامات الجديدة الموجهة لترامب

هايلي
هايلي

قالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنه إذا كانت الاتهامات الجديدة الموجهة ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، صحيحة، فهذا أمر خطير للغاية على أمن أمريكا القومي.

ولم تقل هايلي، المرشحة لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، ما إذا كانت تثق في وزارة العدل نفسها، لكنها وعدت بأنها إذا أصبحت رئيسة، فإنها “ستنظفها”.

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قالت هايلي: “نريد الإنصاف، الشعب الأمريكي يريد الشفافية، رمي كل شيء هناك ودعونا نقرر.. لا تخفي أشياء معينة، لا تدفع أشياء معينة. دعونا نجعلها شفافة. الشفافية تعالج كل شيء. هذا ما يريده الناس من وزارة العدل”.

وفي الأسبوع الماضي، تم توجيه ثلاث تهم جنائية جديدة ضد ترامب في القضية المتعلقة بوثائق سرية تم اكتشافها في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بيتر ستراك، الذي حقق في رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، احتفظ بوثائق سرية لفترة طويلة جدًا، والتي يمكن استخدامها ضده.

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وفي مقابلة مع شبكة “MSNBC” الأمريكية، قال ستراك:  "احتفظ ترامب بهذه الوثائق السرية لعدة أشهر. وقد أظهرها حتى لأولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إليها... وقد أتاح هذا للحكومة الفرصة لجمع المزيد من الأدلة واستخدامها ضده في المحكمة".

وأضاف ستراك، أنه حتى لو حاول الدفاع إثبات براءة ترامب من خلال إعادة الوثائق السرية طواعية، فإن الحكومة سيكون لديها أدلة كافية لاتهامه بارتكاب مخالفات.

ترامب دونالد ترامب أمريكا نيكي هيلي

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