عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: المعلقين المصريين بيخافوا على أكل عيشهم

صدى البلد

 

أشاد أحمد حسام ميدو، بالمعلق عبد الله الغامدي، الذي علق على مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ البطولة العربية.
 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عايز أشيد بالمعلق عبد الله الغامدي مجاملش الزمالك في حاجة، منح الزمالك حقه فقط" 
 

أضاف: "محدش من المعلقين المصريين يجرؤ يدي الزمالك حقه، لأنه بيطرد من شغله وبيشتغل برا".
 

واختتم: "المعلقين المصريين خايفين على أكل عيشهم لأن اللي قبلهم اضروا، والكلام ده مش كلامي ده كلام أحمد الطيب وكلام بلال علام وغيرهم، الكل بقى بيتكلم عن الزمالك عن استحياء"
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يهنئ الأوائل تليفونيا

ماذا يحدث بمنطقة روكسي في مصر الجديدة؟.. محافظة القاهرة ترد

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكليات الطب والهندسة

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحدث أسعار سيات تاراكو موديل 2023 بالسوق المصري

منهارة من الفرحة.. الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة تكشف تفاصيل تفوقها

الإفتاء: لا يجوز أخذ المصحف من المسجد

هل غير إكس X زر التغريد الشهير Tweet؟.. القصة الكاملة

بنزيما يقود اتحاد جدة لربع نهائي كأس الملك سلمان بالفوز على الصفاقسي

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور

للأمهات والأباء .. احترسوا هذا الجهاز يسبب أمراضا خطيرة لطفلك

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ