ميدو: المعلقين المصريين بيخافوا على أكل عيشهم

أشاد أحمد حسام ميدو، بالمعلق عبد الله الغامدي، الذي علق على مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ البطولة العربية.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عايز أشيد بالمعلق عبد الله الغامدي مجاملش الزمالك في حاجة، منح الزمالك حقه فقط"



أضاف: "محدش من المعلقين المصريين يجرؤ يدي الزمالك حقه، لأنه بيطرد من شغله وبيشتغل برا".



واختتم: "المعلقين المصريين خايفين على أكل عيشهم لأن اللي قبلهم اضروا، والكلام ده مش كلامي ده كلام أحمد الطيب وكلام بلال علام وغيرهم، الكل بقى بيتكلم عن الزمالك عن استحياء"

