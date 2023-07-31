الصحفيين تنظم دورة حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز في الدورة المتقدمة حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني (المستوي الثالث ).

وتشمل المحاور التالية، التدرب على إعداد وتقديم وانتاج الأفلام الوثائقية والكتب الصوتية، بشكل احترافي.

كما تشمل الدورة التعرف على كيفية عمل تصور مبدئي( proposal) لكل عمل قبل تنفيذه، وكيفية اختيار الأداء الصوتي المناسب لكل عمل، للوصول الي قوالب فنية مبهرة ، وكيفية صنع كاريزما صوتية خاصة بك، والتعرف على أدوات التحكم في النيرفانا الصوتية، والتعرف على كيفية عمل المكساج الصوتي، ووضع المؤثرات الصوتية المناسبة لكل عمل، والتدرب على مستويات أعلى في التلوين الصوتي والفوكاليز.

الهوية الصوتية

ومن أجل بناء الهوية الصوتية الشخصية الاحترافية، والتعرف على فن قيادة الصوت، والفارق بين الصوت الحقيقي والمستعار.