الزغاريد والفرحة تعم منزل كيرلس ثاني الجمهورية بالثانوية العامة علمي علوم بالمنيا.. صور

حاله من السعادة والفرحة عمت منزل الطالب كيرلس نوناي يعقوب الحاصل علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمجموع 402 درجة بشعبة علمي علوم.

وقدم حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا التهنئة للطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس الحاصل على المركز الثاني بسعبة علمي علوم بمجموع 402 درجه من أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم من أبناء محافظة المنيا كما تقدم بخالص التهاني لأبنائه طلبة وطالبات الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول للعام الدراسى 2022 / 2023.

وقام مدير مديرية التعليم بتهنئة الطالب بمنزلة بمرافقة الدكتور على عبد السلام رجب مدير عام التعليم العام بالمديريه.



وفي سياق متصل هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس ، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا ، حيث اعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز ،متمنيا له دوام التوفيق .

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين ، داعيا الله أن يوفقهم ، مؤكدا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية .

الطالب كيرلس نوناي يعقوب ثاني الجمهوريه