السابع علمي علوم ابن الدقهلية: كافأني الله على تعبي وحلمي أن أصبح جراحًا

أعرب محمد محمد التميمي الحاصل على المركز السابع على الجمهورية الشهادة الثانوية و ابن محافظه الدقهلية عن سعادته الكبرى بنجاحه و تفوقه وان الله كلل مجهوده بالتفوق والتميز وذلك مكافأة له ولأسرته على ما بذلوه من تعب.

وقال محمد إنه لم يتبع نظام محدد للاستذكار، حسب ما كان يحتاجه حيث بدأ بسبع ساعات ثم تضاعفت بعد ذلك كلما اقترب وقت الامتحان زادت الساعات.

وأضاف أنه يريد الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة قسم الجراحة ليصبح من أشهر جراحي العالم فهذا حلم راوده كثيرا منذ صغره.

وأكد ابن محافظة الدقهلية، أن أسرته كانت الداعم الأول له خلال هذه السنة العصيبة موضحا أن والده وفر له كل سبل الراحة والمناخ المناسب للمذاكرة وأنه كان يحصل على دروس خصوصية فى جميع المواد.

و أضاف أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم تواصل مع والده ليخبره بالنتيجة وتمت دعوته للحضور صباحا في المؤتمر الصحفي حيث هنأه بتفوقه.