اكتشاف مفاجأة في مقبرة توت عنخ آمون

قام علماء المصريات سابقًا بتحليل وكشف هوية بقايا جثتين تم العثور عليهما جنبًا إلى جنب مع توت عنخ آمون في قبره ، المعروفين سابقًاباسم 317a و 317b.





مرت 100 عام منذ أن عثر هوارد كارتر على قبر الملك توت عنخ آمون، مخبأ بعيدًا في مكان بعيد داخل وادي الملوك.





قبل أن يقوم كارتر وفريقه من المصريين المحليين بفتح مكان الراحة والعثور على توت عنخ آمون بالداخل ، لم يكن يعرف عنه شيئًا يذكر.





لم يكن قبره فخم كباقي الملوك، ويعتقد الخبراء أن حجرة دفنه الحقيقية كانت في مرحلة ما قد استبدلت بفرعون آخر.





في السنوات التي أعقبت الاكتشاف ، أصبح توت عنخ آمون أحد أشهر الفراعنة الذين شرفوا مصر القديمة على الإطلاق.





كان هذا جزئيًا بسبب الغموض الذي يحيط بعهده ، ولكن أيضًا نتيجة لما تم العثور عليه داخل قبره ، وهي بقايا ألمحت إلى أنه كان محبوبًاوموقرًا من قبل الكثيرين.





حيرت بعض العناصر الباحثين ، بما في ذلك البقايا المحنطة لجسمين صغيرين يعتقد أنهما بشر، مع ظهور تحليل الحمض النووي ، تمكنالباحثون من اختبار الرفات ، واكتشف علماء المصريات أنها تخص فتاتين ، على الأرجح بنات توت عنخ آمون.





لقد وُلد كلاهما ميتًا ، أحدهما يبلغ من العمر حوالي أربعة أشهر ، والآخر قد اكتمل تقريبًا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي اكسبريس ” البريطانية.





قالت البروفيسور سليمة إكرام ، عالمة المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "كان هناك معدل وفيات مرتفع بين الرضع والأطفال في العالمالقديم لدرجة أنه ليس من المستغرب، ولكن من غير العادي أن يتم تحنيطهم بعناية ، وتغليفهم ، ووضعهم في شرنقة".





وأضافت :"وضعوا هذه التوابيت ووضعوها في قبر أبيهم، وأشار راوي الفيلم الوثائقي إلى أن المومياوات الصغيرة اكتشاف نادر للغاية ".





من المستحيل تحديد سبب دفنهم بجوار توت عنخ آمون ، لكن عالمة المصريات الدكتورة جويس تيلديسلي زعمت أنهم ربما يكونون بمثابةبوليصة تأمين.





وثيقة لا تخص أي مدفوعات مستحقة ربما تكون مستحقة على توت ، ولكن لضمان انتقاله إلى الحياة التالية دون مشاكل.





اعتمد قدماء المصريين على عدد من الأشياء لحمايتهم في رحلتهم إلى الآخرة. تم العثور على توت عنخ آمون نفسه مدفونًا ومعه 5000 قطعةلكل منها غرضه الخاص.





إذا فشل شيء واحد في اجتياز الحياة الآخرة في معاركه ضد "الشياطين" و "الأرواح المظلمة" ، فإن كائن منفصل سيفعل.





وأوضح الدكتور تيلديسلي: "كان توت عنخ آمون ثريًا للغاية ، وكان بإمكانه حفر قبر لبناته في أي وقت يريد ذلك.





"لذا فإن حقيقة أن جثثهم قد تم إنقاذها ودفنها معه تشير إلى أنه ربما ليس مجرد سبب عملي ، ولكن هناك سبب طقسي لوجودهم هناك أيضًا."





غالبًا ما كان يتم تصوير الإناث كحماة في الفن والثقافة المصرية القديمة وكانوا يقفون جنبًا إلى جنب مع آبائهم كحراس.





لهذا السبب ، تعتقد الدكتورة جويس أن الفتاتين كانتا أكثر نشاطًا في رحلة والدهما إلى العالم السفلي بدلاً من سحر الحظ.





وقالت: "من خلال التواجد الجسدي في القارب مع توت عنخ آمون أو مجرد دعم الروح المعنوية له أثناء وجوده في القارب ، ستتم حماية توت عنخ آمون من قبل هاتين الابنتين".