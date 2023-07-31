مشروع مصنع بودرة التمور.. جهود مكثفة لجذب الاستثمار بأسوان| تعرف عليها

تشهد محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد الإفريقي جهودا مكثفة لجذب المزيد من الاستثمارات لاستغلال المزايا النسبية، والمقومات التنموية العديدة التى تمتلكها.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 12 معلومة أحد المشروعات الاستثمارية التى تقوم محافظة أسوان بالإعداد لتنفيذ مشروع مصنع بودرة التمور .

مشروعات استثمارية

1- توقيع عقد اتفاق بين محافظة أسوان وإحدى الشركات من أجل استدامة وتوطين منافذ للتمور لبيع مختلف منتجاتها بأسعار مناسبة لكافة الأصناف التى تتميز بها محافظة أسوان.

2- العمل على تسويق المنتجات وتصديرها محلياً ودولياً.

3- تم الإتفاق مع مسئولى الشركة للقيام بتنفيذ مصنع لبودرة التمور ضمن مجمع الصناعات الغذائية المستهدف إقامته بالمنطقة اللوجستية على مساحة 40 فدان.

4- سيضم - مجمع الصناعات الغذائية- خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان .

5- يمثل المشروع نافذة لفتح مجالات تعاون عديدة لتنفيذ مشروعات إستثمارية على أرضها وذلك فى منتجات التمور لتغطى إحتياجات السوق المحلى ، وأيضاً لتصديرها للخارج.

6- يتوازى ذلك مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة لمزارعى التمور بدعمهم وتحقيق الإستفادة القصوى من زراعة النخيل.

التمور

7- العمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، مع تذليل أى معوقات أو إجراءات روتينية وذلك لإستثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية.

8- تمتلك محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد الإفريقي 2.2 مليون نخلة.

9- أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية الهادفة لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

10- المشاركة فى تكثيف التوعية للمزارعيين بأهمية التمور لزيادة إنتاجها والحفاظ عليها .

11- القيام بوضع الهوية البصرية على منتجات التمور الأسوانية لتكون براند تسويقى قوى على المستوى الدولى.

12- أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الإقتصادية من بنية تحتية للإستثمار .