ليس العرض الأول.. الزمالك يفاوض رشيد أحمد لضمه من سيراميكا كليوباترا

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن نادي الزمالك، دخل في مفاوضات مع النيجيري رشيد أحمد، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، من أجل ضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

جاء ذلك لتدعيم الخط الهجومي للفريق، بعد طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للأبيض، تدعيم مركز المهاجم في الموسم الجديد بشكل كامل.

وأضاف الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا، من أجل الحصول على خدمات رشيد أحمد، خلال الصيف الجاري، وذلك بعد المستويات التي قدمها اللاعب رفقة نادي الداخلية، بعد أن أعير خلال منافسات الموسم الجاري.

وتابع الكومي: «مسؤولو نادي الزمالك استفسروا عن القيمة المالية الخاصة بصفقة رشيد أحمد، بعد أن جرى ترشيحه من جانب عضو اللجنة الفنية للنادي، وهناك تفاوض رسمي سيجرى عقب عودة نادي الزمالك من البطولة العربية، التي تقام في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية».

يذكر أن رشيد أحمد، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، الذي أعير لنادي الداخلية، خلال منافسات الموسم الماضي، يمتلك عروضًا من عدد من أندية الدوري المصري، بالإضافة إلى أخرى من جانب عدد من أندية الدوري العراقي، خلال الفترة الحالية.

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