أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء

أخبار مصر.. كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لـ كهرباء مصر، أن جدول تخفيف الأحمال تم الاتفاق على خطوطه العريضة خلال اجتماع رؤساء شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

باستثناء تلك المناطق.. أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن جدول تخفيف الأحمال الذى سيتم الإعلان عنه خلال ساعات ،قد تم الإتفاق على خطوطه العريضة خلال اجتماع رؤساء شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وجاء من أهم بنود ذلك الجدول هو التوزيع العادل فى فترات انقطاع الكهرباء بين كافة مناطق الجمهورية باستنثاء المدن السياحية.

كواليس اجتماع 10 قيادات بالكهرباء لوضع جداول انقطاع التيار

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن الشركة القابضة تلقت جداول تخفيف أحمال الكهرباء ومواعيد انقطاع الكهرباء فى جميع المدن والأحياء والقرى بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، استعدادا لإعلانه غدا الإثنين كما سبق وصرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديد إلى ميناء الإسكندرية.. صور

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل عن استقبال ميناء الإسكندرية دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة وابتك الأمريكية تضم 20 جرار سكة حديد جديد ليصبح عدد الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 150 جرار جديد

سد النهضة.. صور فضائية تكشف معدل أمطار يوليو في إثيوبيا

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إنه طبقا للتوقعات العلمية جاءت أمطار شهر يوليو بصفة عامة حول معدلها الطبيعى (متوسطة) على حوض النيل الأزرق باجمالى حوالى 7 مليار م3، تم تخزين حوالى 5 مليار م3 منها 2 مليار م3 كجزء من التعويض لما سبق تصريفه من يناير حتى يونيو 2023 من خلال بوابتى التصريف، والباقى 3 مليار م3 كمرحلة أولى من التخزين الرابع لسد النهضة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رغم الصعوبات.. أسباب تفوق مصر في حجم الصادرات الزراعية

جهود عديدة تقوم بها وزارة الزراعة متمثلة فى الحجر الزراعي الزراعى من أجل تصدير تلك الكميات من المحاصيل فى ظل الأزمات العالمية الراهنة، مع ارتباك حركة النقل والشحن بين الدول إلا أن مصر تنجح فى زيادة حجم الصادرات الزراعية يوما بعد يوم.

ضياء رشوان مقترحا: أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق صارم لغرامة الـ500 جنيه

اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أهمية النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية، مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية والمقررة بالـ 500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية قائلا:"أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ 500 جنيه".

دولة كازاخستان تمنح وزير السياحة والآثار وسام شفاعة

تكرم دولة كازاخستان ، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عبر منحه وسام "شفاعة"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أغسطس 2023 .

المواعيد الجديدة| السكة الحديد تقرر تعديل واختصار مسير بعض القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إمتداد مسير وتعديل مواعيد وإختصار وتعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وبيانها كالآتى :

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الدعم لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، في إطار حرص الدولة على استدامة هذا البرنامج القومي

رئيس الوزراء يتابع خطوات إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" بـ"العلمين الجديدة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، المقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق المُلا، وزير البترول

صرف معاش أغسطس الثلاثاء المقبل.. موعد الزيادة الجديدة

يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من جميع منافذ الصرف صباح الثلاثاء المقبل لجميع المستحقين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بشرى سارة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة خلال أيام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد الأيام السابقة، متوقعة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة سيؤدي إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية على مستوى المحافظات.

الحوار الوطني.. جدل حول تسمية «العاصمة الإدارية» رغم تحديد الدستور لـ«القاهرة» مركزا للحكم

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحديث حول وضع مدينة القاهرة التخطيطي كعاصمة للدولة، يختلف تماما عن وضع العاصمة الإدارية الجديدة ذات الطبيعة الخاصة، موضحا أن العاصمة الإدارية هي مدينة ضمن الإطار التخطيطي للقاهرة الكبرى، ولا يمكن أن تحل محلها.

عاجل.. مترو الأنفاق يعلن عن وظائف خالية بالخط الثالث

أعلنت شركة " آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، توافر فرص عمل لموظفي بيع تذاكر بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة والوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

المتحف القومي للحضارة يستقبل مسؤولين من فيتنام وصربيا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية خلال اليومين الماضيين كل من تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر، تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها القاهرة وهانوي، بمناسبة مرور ٦٠ عاما

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الطيران يصدر تعليمات بتخفيض استهلاك الكهرباء

أصدر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تعليماته الى ديوان الوزارة وكذلك الشركات التابعة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطـار خطة الدولة المصرية نحو ترشيد الاستهلاك في كافة المجالات.

وزير الصحة: نستهدف وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لعمليات نقل الدم

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، اليوم الأحد، بصفته رئيساً للمجلس، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل، والاطمئنان على تداول عمليات نقل الدم في مصر، وتحقيق كافة أهداف المجلس.

البابا تواضروس يستقبل أسقف قطاع كنائس عزبة النخل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

بحر البقر والحمام أهمها.. الدولة تتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف

تعانى مصر من الشح المائى ، وتبذل الدولة جهود كبيرة من أجل حل الأزمة من خلال طرق كثيرة للترشيد وإعادة استخدام المياه ومن أهم المشروعات معالجة مياه الصرف وإقامة محطات عملاقة من أجل استغلال كل قطرة مياه لمواجهة الندرة المائية، لذلك شرعت مصر على مدى سنوات إقامة العديد من محطات المعالجة والتحلية في كل أرجاء مصر .

لم نحقق التوازن.. وزير الصحة يكشف كم شخصا يزيد عدد المصريين يوميًا؟

كشف وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار أن عدد المصريين وصل إلى 105 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن عدد الولادات اليومي في البلاد يقترب من 6 آلاف ولادة.